Transfert record de Mbappé, c’est bientôt de l’histoire ancienne au PSG ?

Thibault Morlain

D’ici quelques mois, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG. Ayant averti Nasser Al-Khelaïfi de son futur départ, l’international français va partir libre, obligeant par la même occasion le club de la capitale à assurer sa succession. Comment remplacer Mbappé ? Tel est le casse-tête auquel devra répondre le PSG. Et pour cela, Paris pourrait bien faire une folie qui pourrait éclipser le transfert de Kylian Mbappé réalisé en 2017. Explications.

Après 7 ans, l’histoire entre le PSG et Kylian Mbappé s’apprête à se terminer. En effet, l’international français connait actuellement ses derniers mois à Paris, lui qui a prévu de faire ses valises à l’issue de la saison. Cela sera forcément un coup dur pour le club de la capitale, qui devrait alors trouver la solution pour évoluer sans Mbappé. Luis Enrique s’y prépare dès à présent, mais de gros transferts sont attendus pour cet été. Le PSG penserait ainsi à Victor Osimhen ou encore Rafael Leao. Mais pas seulement…

PSG : Mbappé règle ses comptes avec Luis Enrique https://t.co/BZooEqu1Gd pic.twitter.com/C4tVqDWtgR — le10sport (@le10sport) March 10, 2024

Yamal au PSG pour 200M€ ?

Pour l’après Kylian Mbappé, le PSG regarderait également visiblement du côté du FC Barcelone. En ce sens, c’est le nouveau crack du club blaugrana, Lamine Yamal, qui intéresserait le club de la capitale. Ça s’est enflammé en Espagne à propos d’un départ du Barcelonais de 16 ans à Paris. Et pour cause… Impressionnant au sein de l’équipe de Xavi malgré son jeune âge, Yamal aurait donc tapé dans l’oeil du PSG, qui serait prêt à faire une offre de 200M€ alors que sa clause libératoire est toutefois fixé à un milliard d’euros au FC Barcelone.

Un transfert plus important que celui de Mbappé !

Avec un possible transfert à 200M€, Lamine Yamal pourrait alors devenir… le deuxième transfert le plus cher de l’histoire du PSG, faisant ainsi mieux que Kylian Mbappé, recruté pour 180M€. En revanche, l’actuel crack du FC Barcelone resterait derrière le transfert record de Neymar, aujourd’hui toujours le joueur le plus cher de l’histoire du football avec une opération à 222M€.



Les plus gros transferts de l’histoire du PSG :



1/ Neymar - 222M€

2/ Kylian Mbappé - 180M€

3/ Randal Kolo Muani - 95M€

4/ Achraf Hakimi - 68M€

5/ Gonçalo Ramos - 65M€

6/ Edinson Cavani - 64M€

7/ Angel Di Maria - 63M€

8/ Manuel Ugarte - 60M€

9/ Ousmane Dembélé - 50M€

10/ Mauro Icardi - 50M€