Transfert - PSG : Le mercato du Real Madrid fait parler dans le vestiaire de Galtier

Publié le 15 juillet 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

Régulièrement interrogé dans les médias espagnols, Ander Herrera se prononce sur différents dossiers y compris ceux du Real Madrid. Il faut que le club merengue et le PSG se sont retrouvés en concurrence sur certains dossiers à commencer par Kylian Mbappé, qui a finalement prolongé à Paris, ainsi que pour le transfert d'Aurélien Tchouaméni qui s'est lui engagé avec le Real.

Depuis quelques saisons, le PSG se retrouve en concurrence avec les clubs espagnols sur le marché des transferts. Rival du FC Barcelone, le club parisien s'est également frotté au Real Madrid ces dernières semaines. Le premier conflit a bien évidemment concerné Kylian Mbappé. En fin de contrat avec le PSG, l'attaquant français est passé proche de signer avec le club merengue avant de prolonger à Paris. Un choix bien évidemment validé par Ander Herrera.

«Il faut respecter un garçon parisien qui veut marquer l'histoire dans son club»

« La décision de Mbappé est conforme à ce que je pouvais penser. S'il était parti, je n'aurais pas été surpris, mais étant le plus grand footballeur de l'histoire du club, le meilleur buteur de tous les temps, pouvant obtenir la Ligue des champions tant attendue pour lui, c'est une motivation énorme. Je comprends la grandeur d'équipes comme Madrid mais il faut respecter un garçon parisien qui veut marquer l'histoire dans son club », assure le milieu de terrain espagnol du PSG dans une interview accordée à La Cadena COPE .

Herrera valide le transfert de Tchouaméni...

Mais Kylian Mbappé n'a pas été le seul joueur à se retrouver entre le PSG et le Real Madrid. Ce fut également le cas d'Aurélien Tchouameni. Le milieu de terrain de l'AS Monaco était convoité par le PSG avant de s'engager pour le Real Madrid qui a déboursé plus de 100M€ pour le recruter. Un choix qu'Ander Herrera valide. « Tchouameni est un hybride entre Casemiro et les deux autres milieux de terrains (Modric et Kroos ndlr). Il va donner au Real Madrid un physique et un packaging important », assure l'Espagnol.

