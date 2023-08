Transfert : Le PSG se lance dans un dossier très sensible

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré les arrivée de Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé, le PSG espère toujours renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, la piste menant à Bradley Barcola est encore active. Le club de la capitale fait le forcing pour le jeune attaquant de l'OL dont le dossier est très sensible pour John Textor qui a déjà été contraint de vendre Castello Lukeba, autre joueur issu du centre de formation lyonnais.

Après avoir bouclé les arrivée de Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé, le PSG ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et espère bien attirer un autre renfort offensif très prochainement. Dans cette optique, le club de la capitale fait le forcing pour le transfert de Bradley Barcola. Un dossier très sensible du côté de l'OL qui a déjà laissé filer Castello Lukeba, autre grand talent de son centre de formation. Par conséquent, John Textor est attendu au tournant dans ce dossier comme le précise Hugo Guillemet, journaliste de L'EQUIPE .

L'OL joue gros avec Barcola

« Le dossier Bradley Barcola est intimement lié au dossier Castello Lukeba. Alors déjà les deux joueurs sont très amis depuis qu'ils sont tout petit, au centre de formation de l'OL. Mais surtout, le précédent Lukeba, avec Textor qui a accepté de laisser partir son défenseur peut créer une jurisprudence pour les autres jeunes du club. Et Barcola, qui est courtisé par le PSG, pourrait aussi demander à son patron de le laisser partir », lance le journaliste pour Le Débrief Mercato sur le site de L'EQUIPE , avant de poursuivre.

«Textor sera vraiment jugé sur ce dossier là»