C'est confirmé, le PSG a remporté une bataille sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 60M€ cet été, Manuel Ugarte a débarqué en provenance du Sporting CP. Un joli coup sur le papier compte tenu de la concurrence importante dans ce dossier, à commencer par celle de Chelsea qui n'a rien lâché jusqu'au dernier moment. Mais le milieu de terrain uruguayen reconnaît qu'il a été convaincu par le discours du PSG.

Bien décidé à frapper fort cet été sur le mercato, le PSG a notamment recruté Manuel Ugarte pour 60M€ en provenance du Sporting CP. Un gros coup sur le papier puisqu'il a fallu batailler avec plusieurs clubs pour obtenir cette signature. Le milieu de terrain uruguayen confirme qu'il était très convoité durant le mercato.

PSG : Confirmation, un proche de Neymar lâche une grande annonce https://t.co/VP6O4AgQ4b pic.twitter.com/8OhqoHuqLQ — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

«Le projet présenté a été un élément clé»

« D'abord car c'est un très grand club, qui vise les plus grands titres. Le directeur sportif (Luis Campos) et le président (Nasser Al-Khelaïfi) m'ont convaincu. Le projet présenté a été un élément clé (...) On m'a dit que l'idée est de former, avec beaucoup de jeunes, une équipe avec une mentalité de gagnants. Or, la plupart des joueurs uruguayens, on a en commun d'avoir beaucoup d'envie, de toujours lutter pour la gagne, d'aimer la compétition plus que tout. Je viens pour qu'on crée cet état d'esprit de gagneur. Ça va se faire pas à pas, mais à côté de ça, un club comme le PSG doit toujours viser tous les trophées », confie-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE .

«Quand j'entre sur un terrain, la seule chose qui m'intéresse, c'est de récupérer le ballon au plus vite»