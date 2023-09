Transfert historique, le RC Lens peut remercier le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 35M€, bonus compris, Elye Wahi a débarqué au RC Lens cet été afin de remplacer Loïs Openda. Cependant, l'attaquant du MHSC était très convoité sur le mercato et aurait notamment pu rejoindre l'Eintracht Francfort. Cependant, le joueur explique qu'un transfert au sein du club allemand dépendait de la situation de Randal Kolo Muani qui a finalement du attendre les dernières heures du mercato pour signer au PSG.

Cet été, Ele Wahi a mis le feu au mercato en Ligue 1. Après une très belle saison au MHSC, l'international espoirs a rejoint le RC Lens mais aurait pu filer à l'étranger puisque l'Eintracht Francfort souhaitait en faire le successeur de Randal Kolo Muani. Mais alors que son transfert au PSG s'est bouclé dans les dernières secondes du mercato, Elye Wahi n'avait pas envie de prendre le risque d'attendre.

Inquiétude au RC Lens, il tire la sonnette d’alarme https://t.co/P5VkeDkekW pic.twitter.com/pFGoELDUXK — le10sport (@le10sport) September 9, 2023

Wahi a refusé d'attendre le transfert de Kolo Muani

« Chelsea, je ne voulais pas y aller pour y aller. Francfort, c'était chaud. Plus que Chelsea. J'ai parlé à l'entraîneur là-bas (Dino Toppmöller), il parle français, c'était important pour moi. Il fallait attendre le départ de Randal Kolo Muani (qui a signé au PSG le dernier jour du mercato)... et attendre un départ pour venir c'était trop compliqué. Je n'ai aucun regret », assure l'attaquant du RC Lens dans les colonnes de L'EQUIPE avant de revenir plus précisément sur son choix.

«Mon premier objectif était de rester en France»