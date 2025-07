Transfert historique, du lourd est arrivé au Paris FC !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, Otavio est désormais un joueur du Paris FC. En effet, ce mercredi, le club parisien a annoncé le plus gros transfert de son histoire, le défenseur central brésilien ayant été acheté pour près de 12M€ au FC Porto. La question est maintenant de savoir ce que ça va donner sur le terrain avec le PFC. Et à ce propos, un journaliste portugais en a dit plus concernant le profil d’Otavio.

Promu en Ligue 1, le Paris FC n’a pas l’intention de redescendre de sitôt. Pour cela, le club parisien est en train de réaliser un mercato très intelligent. Après notamment Moses Simon, c’est Otavio qui s’est engagé avec la formation aujourd’hui détenue par la famille Arnault. Un transfert à 12M€ qui fait du Brésilien le joueur le plus cher de l’histoire du PFC. Otavio arrive donc du FC Porto et pour ceux qui ne le connaissent, Francisco Sebe, journaliste pour O Jogo, a annoncé un potentiel gros coup.

« La possibilité de devenir un très bon défenseur central » « Honnêtement, je pense qu’il a fait le bon choix en venant à Paris. Malgré une saison décevante et compliquée, s’il allie concentration et discipline personnelle à ses qualités footballistiques, il a encore la possibilité de devenir un très bon défenseur central. À ce stade, un changement d’environnement, traduit par la découverte d’un nouveau pays et d’un nouveau championnat, lui profitera. De plus, même s’il y a un projet ambitieux au Paris FC, il n’y aura pas la pression constante de gagner tous les matchs et de remporter des titres, une exigence incontournable au FC Porto », a-t-il expliqué à propos d’Otavio auprès du Parisien.