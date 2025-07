Paris FC : Le transfert à la Mbappé annoncé en direct !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi, le Paris FC a officialisé le plus gros transfert de son histoire avec la signature d’Otavio en provenance de Porto. Le recrutement parisien n’est toutefois pas terminé. Benjamin André est notamment désiré par le promu, mais voilà que le LOSC rechigne à laisser partir son milieu de terrain. Un cas similaire à ce qu’a vécu Kylian Mbappé au PSG ?

Pour son premier mercato en Ligue 1, le Paris FC est scruté de près. Et pour le moment, le club parisien recrute très intelligemment. Ce n’est d’ailleurs pas fini puisqu’on a annonce notamment le possible recrutement de Benjamin André. Joueur expérimenté du championnat de France, le milieu de terrain est aujourd’hui au LOSC, un club qu’il veut quitté cet été. Mais voilà que les Dogues n’entendent pas lâcher leur joueur si facilement et pour Kévin Diaz, il n’est pas question de faire de cadeau avec Benjamin André.