Mercato : Trois transferts bientôt annoncés au PSG ?

Axel Cornic

Nous sommes quasiment à la moitié du mercato estival et le Paris Saint-Germain n’a toujours pas bouclé de gros coup. Seul Renato Marin est arrivé en provenance de l’AS Roma et on se demande bien comment Luis Campos va renforcer un effectif déjà solide, qui a remporté la Ligue des Champions la saison dernière.

Paris nous avait habitué à des étés bien plus agités. Avec une seule arrivée à la suite de la signature du jeune gardien Renato Marin, le PSG est assez calme sur le marché des transferts. Beaucoup de pistes ont en effet été annoncées ces dernières semaines, sans qu’aucune ne se concrétise.

Un mercato discret Il faut dire qu’il n’est pas simple de trouver un joueur qui puisse rehausser le niveau d’une équipe, qui semblait invincible il n’y a pas si longtemps encore. L’ossature de l’équipe de Luis Enrique est assez claire et des gros duels se dessinent déjà comme entre Bradley Barcola et Désiré Doué en attaque, ou encore Lucas Hernandez en défense. Mais au sein du PSG on semble avoir un plan assez clair !