Transfert historique au FC Nantes, il interpelle Kombouaré

Recruté pour environ 10M€ cet été après une excellente seconde partie de saison, Matthis Abline était l'une des priorités d'Antoine Kombouaré. Le jeune attaquant, devenu le joueur le plus cher de l'histoire du FC Nantes, est sorti du silence sur son transfert, évoquant notamment son lien fusionnel avec son entraîneur.

Lorsqu'Antoine Kombouaré a fait son retour au FC Nantes, il a immédiatement relancé Matthis Abline, prêté par le Stade Rennais et qui ne jouait quasiment plus sous les ordres de Jocelyn Gourvennec. Très performant, il a largement contribué au maintien des Canaris ce qui a confirmé la volonté du club de boucler son transfert définitif. Ainsi, le FC Nantes a offert 10M€ pour convaincre Rennes de lâcher Matthis Abline qui est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club présidé par Waldemar Kita. L'occasion pour lui de se confier sur son été mouvementé.

Abline sort du silence pour son transfert

« J'ai d'abord profité de mes vacances, j'ai ensuite eu des discussions avec mon entourage. Puis il y a eu cet accord qui arrangeait tout le monde donc c'est top. J'avais à cœur de continuer ce que j'ai commencé à faire. Je n'ai pas fini mon chemin ici », confie-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE, avant d'être interrogé sur d'éventuels contacts avec d'autres clubs : « Non, seulement avec le FC Nantes. Ça s'est fait assez vite. J'avais à cœur de commencer la saison en étant là à la prépa, de revenir donc tout s'est bien passé. Je suis encore un jeune joueur et, pour ma progression, je me suis dit qu'il fallait que je continue ici ».

«Les gens vont attendre beaucoup plus de moi»

Matthis Abline a également évoqué sa relation avec Antoine Kombouaré qui l'a relancé la saison dernière. « Je dirais qu'on a une relation assez fusionnelle. Dès qu'il est arrivé, on a tout de suite discuté. Ça m'a donné cette confiance que j'ai pu retranscrire sur le terrain, où j'ai envie de tout casser. J'ai réussi à passer un palier en fin de saison. Il va falloir garder ce niveau sur une saison complète », ajoute-t-il avant de conclure sur ce qu'il ressent du fait d'être devenu le joueur le plus cher de l'histoire du FC Nantes : « Pas grand-chose. Les gens vont attendre beaucoup plus de moi mais je veux continuer sur ce que je sais faire, je sais où je veux aller. Je ne me mets aucune pression. C'est une confiance réciproque. Il y a eu des accords, ça ne reste que des chiffres mais moi, je suis prêt à répondre sur le terrain. »