Transfert historique à l'OM, la vérité éclate

Ces derniers jours, le nom de Claudinho est revenu du côté de l’OM. Pablo Longoria cherche un second renfort offensif après avoir bouclé la venue de Ruslan Malinovskyi en provenance de l’Atalanta. Le président phocéen ciblerait ainsi le joueur du Zénith Saint-Pétersbourg, déjà pisté l’été dernier. Un dossier qui a connu plusieurs rebondissements ce lundi.

Après Ruslan Malinovskyi, l’OM attend son deuxième renfort offensif, mais son identité reste inconnue. « On cherche encore un joueur offensif qui a les mêmes caractéristiques de percussion que nous donnait Amine Harit , confirmait il y a quelques jours Pablo Longoria, président de l’OM. Avec seulement deux compétitions à jouer, on pourrait finir la saison avec 20 joueurs. » Parmi les pistes évoquées, on retrouve notamment Claudinho.

L’OM cherche son second renfort

Selon Média Foot , l’OM n’aurait pas tiré un trait sur le milieu offensif du Zenith Saint-Pétersbourg, ciblé l’été dernier avant sa prolongation jusqu’en 2027. Un intérêt confirmé par DailyMercato ce lundi, annonçant même une offensive de l’Olympique de Marseille. De son côté, le Zenith réclamerait 40M€, un montant que le club phocéen n’a jamais dépensé sur le mercato, le record revenant à Dimitri Payet, acheté pour un peu plus de 29M€.

L’OM finalement pas intéressé par Claudinho ?