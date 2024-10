Transfert «fantastique» au PSG, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Critiqué à Benfica après son départ, Joao Neves a été contraint de justifier son choix. Il faut dire que son transfert au PSG fait parler au Portugal où de nombreux observateurs ne comprennent pas le montant de son transfert estimé à 70M€, bonus compris, alors qu'il disposait d'une clause libératoire à 120M€.

C'est probablement la recrue phare de l'été du côté du PSG. Joao Neves a en effet débarqué pour 70M€, dont 10M€ de bonus, en provenance de Benfica. Un transfert qui fait jaser chez les supporters lisboètes qui ne comprennent pas qu'un joueur qui dispose d'une clause libératoire de 120M€ soit vendu à ce prix-là. Conscient des débats autour de sa signature au PSG, Joao Neves s'est prononcé et se réjouit de débarquer dans une équipe fantastique.

Mercato - PSG : Après l’OM, un coup à 0€ est annoncée avec Pogba https://t.co/jDIYgiEyQN pic.twitter.com/g2liNNYv85 — le10sport (@le10sport) October 8, 2024

Joao Neves justifie son transfert

« En ce qui concerne les opinions, chacun a la sienne, j’ai la mienne et je vais la garder pour moi. Je ne sais pas si c’était le bon moment ou pas, le fait est que je suis arrivé et que j’ai tout donné, et si j’étais resté ici (à Benfica), cela aurait été la même chose. L’équipe (du PSG) est fantastique, elle m’a donné la confiance nécessaire pour démontrer mes qualités », lâche le milieu de terrain du PSG en conférence de presse. D'ailleurs, il y a quelques jours, Rui Costa, président de Benfica, se défendait d'avoir vendu Joao Neves à ce prix-là.

«L’équipe du PSG est fantastique»

« Tout d’abord, un joueur du charisme et de la valeur de João, nous pensons tous qu’il n’a pas de prix. Mais il faut regarder le marché et voir comment il fonctionne. Je ne veux pas mentir, mais c’est le marché le plus bas depuis 2016/17, le premier où il n’y a pas eu de transferts supérieurs à 100M€. Le transfert le plus cher de ce marché a été celui d’un vainqueur de la Coupe du monde à l’Atlético de Madrid pour 75M€. Pour le moment, et c’est l’une des préoccupations du marché, le transfert de João est de 60M€ plus 10 est dans le top 5 des plus élevés et s’il atteint 70M€, il sera le deuxième plus élevé, juste derrière 5M€. Nous ne voulons pas battre des records, nous ne voulons pas vendre, mais c’est un prix élevé et c’est pourquoi nous avons accepté. Cela fait toujours mal de voir partir un de nos garçons, mais ce sont des besoins auxquels nous ne pouvons pas dire non », confiait le dirigeant portugais.