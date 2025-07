Transfert d’un champion du monde, l’occasion en or pour le PSG

Alexis Brunet

De plus en plus, le départ de Gianluigi Donnarumma du PSG parait presque inévitable. L’Italien n’a toujours pas prolongé et les dirigeants parisiens lui cherchent donc un potentiel remplaçant. Lucas Chevalier fait partie des pistes du club de la capitale, mais il intéresse également Aston Villa. Toutefois, la formation anglaise ne peut pas bouger tant qu’elle n’a pas vendu Emiliano Martinez.

C’est un dossier qui traîne depuis maintenant des mois, mais qui pourrait bien se terminer de la pire des façons. Pourtant étincelant cette saison avec le PSG, Gianluigi Donnarumma paraît plus que jamais sur le départ, car sa prolongation de contrat n’avance pas. Les parties ne sont pas d’accord sur le salaire, ce qui fait stagner toute discussion.

Chevalier est pisté Forcément, si Gianluigi Donnarumma ne prolonge pas au PSG, il faudra le vendre dès cet été, car son contrat arrive à échéance en juin 2026. Il faudra se séparer de l’Italien donc, mais surtout lui trouver un remplaçant. D’après les informations du journaliste Sacha Tavolieri, le champion de France aurait pour cela Lucas Chevalier dans son viseur, qui fait partie des meilleurs gardiens de Ligue 1 et qui a l’avantage d’être jeune.