Transfert d'un attaquant, surprise à l'OM !

Alors que le mercato de l'OM n'a pas encore réellement débuté, plusieurs joueurs pourraient bien partir, à l'image de Neal Maupay qui a connu une trajectoire particulière à Marseille la saison dernière. Selon Daniel Riolo, l'ancien attaquant de l'ASSE pourrait bien ne pas accepter d'être numéro 3 dans la hiérarchie des attaquants marseillais.

Bien que son option d'achat ait été levée, Neal Maupay n'est pas encore assuré de rester à l'OM. Doublure d'Elye Wahi en début de saison dernière, l'ancien attaquant d'Everton a d'abord inversé la tendance, avant de redevenir remplaçant après le transfert d'Amine Gouiri lors du mercato d'hiver. Et avec l'arrivée potentielle d'un nouvel élément offensif, Neal Maupay pourrait ne pas accepter de se retrouver numéro 3 dans la hiérarchie comme le souligne Daniel Riolo.

Maupay sur le départ ? « Maupay c’est pareil, on va lui dire qu’être le troisième choix devant, il faut peut-être aller voir ailleurs. Il va y avoir encore un renouvellement, car tu as au moins 7 joueurs qui doivent venir mais autant qui doivent partir. Mais j’entends que la priorité est en défense centrale, oui », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de dresser le même constat sur Valentin Rongier : « Mais attention on est dans une configuration Ligue 1, avec des clubs en difficulté. Donc pour ce chantier on peut se dire qu’il faut faire ci, ou faire ça, mais la première chose à faire sera de dégraisser et de vendre. Il y a beaucoup de joueurs, comme Rongier qui n’a pas prolongé et qui est un des gros salaires du club. Il est donc logique, en tout cas c’est le chemin que ça prend, qu’il soit poussé dehors cet été s’il refuse la prolongation ».