Transfert de Rayan Cherki : La grosse signature !

Cet été, Rayan Cherki est l’un des joueurs les plus courtisés sur le marché. Le milieu offensif a déjà déclaré qu’il allait probablement quitter l’OL cet été et de nombreuses formations sont donc venues aux nouvelles. Selon les dernières indiscrétions dans ce dossier, c’est d’ailleurs Manchester City qui serait proche de rafler la mise.

« C'était ma dernière, je pense, avec Lyon, mais je suis prudent car je sais ce que j'ai vécu l'été dernier, je sais par où je suis passé. Je verrai où le vent me mène, je suis fier de ce que j'ai fait pour l'OL. » Le 17 mai dernier, c’est par ces mots que Rayan Cherki officialisait son départ de Lyon cet été. Le milieu offensif ne restera pas une saison de plus au sein de son club formateur et plusieurs équipes souhaitent le récupérer.