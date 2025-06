Transfert de Pogba : Kylian Mbappé vend la mèche sur Instagram !

Rien n'est encore officiel pour l'avenir de Paul Pogba, mais voilà que son prochain club semble d'ores et déjà connu. En effet, tout indique depuis quelques jours maintenant que l'international français va tenter de se relancer à l'AS Monaco. Ne manque donc plus que l'annonce pour acter tout cela, mais ça n'a pas empêché Kylian Mbappé de se réjouir publiquement.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Paul Pogba est à la recherche d'un nouveau club. Sa suspension ayant été levée, l'ancien de la Juventus est en quête d'un point de chute pour se relancer. Annoncé aux quatre coins du monde et notamment à l' OM, Pogba devrait finalement rejoindre un autre club de Ligue 1. Et c'est à l' AS Monaco que La Pioche serait en passe de s'engager.

« Une grande nouvelle à plus d’un titre »

Pour la première fois de sa carrière, Paul Pogba s'apprêterait donc à fouler les pelouses de la Ligue 1. Et Kylian Mbappé n'est pas le seul à s'en réjouir. Vincent Labrune, président de la LFP, a également confié : « Une grande nouvelle à plus d’un titre. Déjà pour lui, après des années de galère : j'avais d'ailleurs eu l'occasion d'échanger avec lui l'an passé et j'avais rencontré un homme combatif, déterminé à se battre et à participer à la Coupe du monde 2026. Je suis content que cette opportunité lui soit donnée. Ensuite, pour l'ASM, pour laquelle c'est un renfort majeur en vue de ses échéances, en Ligue des champions notamment. La Ligue 1 va bénéficier non seulement de son talent, de son charisme, mais aussi de son rayonnement international. C'est le cœur de notre projet depuis plusieurs saisons, et nul doute que l'arrivée d'un champion du monde de ce calibre va y participer pleinement ».