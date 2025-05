Transfert de Mbappé : Le PSG toujours là !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti libre du PSG l’été dernier pour le Real Madrid, Kylian Mbappé continue de beaucoup faire parler au sein du club de la capitale. Et alors que Luis Enrique affirmait il y a quelques mois que le PSG serait meilleur sans Mbappé, Warren Zaïre-Emery n’a pas manqué de ressortir cette phrase de son entraîneur pour valider ses propos.

C’est un fait, Kylian Mbappé a laissé une trace indélébile lors de son passage de sept ans au PSG (2017-2024). L’attaquant tricolore y a battu de nombreux records et demeure notamment, à ce jour, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale. C’est donc en toute légitimité qu’au moment de son départ du PSG il y a un an, certains étaient fortement préoccupés par sa succession en attaque…

« Mbappé ? Il vaut mieux quatre joueurs qui marquent 12 buts » Luis Enrique s’était montré très clair l’été dernier sur le cas Mbappé, et le coach espagnol du PSG avait fait une grande prédiction : « Si quelqu’un marque 40 buts, on ne lui fermera certainement pas les portes, mais si je m’appuie sur mon expérience, il vaut mieux avoir quatre joueurs qui marquent 12 buts. C’est un défi passionnant de montrer que le football est un sport collectif. C’est un défi pour les attaquants, mais aussi pour toute l’équipe », avait alors expliqué l’entraîneur parisien. Et cette déclaration continue encore de faire parler au PSG.