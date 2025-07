Transfert de Mbappé : Il annonce une catastrophe !

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a un an. Comme l'a laissé entendre Predrag Mijatović, ancien joueur merengue, Florentino Pérez a fait une erreur grossière en bouclant la signature du capitaine de l'équipe de France.

Alors que Kylian Mbappé est arrivé au Real Madrid il y a un an, Predrag Mijatović a laissé clairement entendre que Florentino Pérez avait fait une erreur de casting, et ce, parce que le président merengue se contente d'empiler des stars.

«Accumuler de grands joueurs est contre-productif»

« Lorsque vous devez renouveler l'équipe et chercher les nouveaux Modric, Kroos et Casemiro... vous ne pouvez pas reconstruire l'équipe en un seul été. L'équipe doit prendre plusieurs décisions importantes cet été. Si un Vinicius, un Mbappé ou un Rodrygo ne sont pas heureux et ne sentent pas le soutien du club, ils ne peuvent pas être performants. Je ne sais pas si les supporters sont aussi amoureux de Vinicius qu'ils l'étaient il y a deux ou trois ans, ni s'il a autant de respect pour eux qu'à l'époque. Je ne cesse de le répéter : accumuler de grands joueurs, avec beaucoup de valeur sur le marché, est toujours contre-productif. Vous avez un atout qui vaut beaucoup, mais vous n'en faites pas le meilleur usage possible. Au fil des mois, le joueur n'est pas heureux et vous ne savez pas si vous pourrez le mettre sur le marché l'année suivante », a déclaré Predrag Mijatović, ex-attaquant du Real Madrid, dans l'émission El Larguero (Cadena Ser).