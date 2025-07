Mercato : Entre Mbappé et le PSG, un joueur de Deschamps a tranché ?

Le PSG et le Real Madrid seraient en concurrence pour conclure la signature d'Ibrahima Konaté, qui est en fin de contrat le 30 juin 2026 avec Liverpool, lors de ce mercato estival. Malheureusement pour le club de la capitale, le compatriote de Kylian Mbappé serait intéressé par le projet de la Maison-Blanche.

Arrivé à Liverpool le 1er juillet 2021, Ibrahima Konaté a paraphé un bail de cinq saisons. Engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec les Reds, l'international français pourrait partir cet été. Pour ne pas voir son numéro 5 changer de club librement et gratuitement dans un an, la direction britannique pourrait le vendre, et ce, s'il ne rempile pas très vite.