Transfert de Kolo Muani : L’énorme coup de poker tenté par le PSG !

Prêté en janvier dernier, Randal Kolo Muani va revenir au Paris Saint-Germain, où il n’a pourtant plus sa place. Des négociations seraient en cours avec la Juventus pour tenter de trouver une solution, mais les choses semblent bloquer sur la formule et surtout sur l’indemnité exigée pour l’international français.

La Juve n’avance pas pour Kolo Muani

D’après les informations de Il Corriere dello Sport, la Juventus et le PSG n’auraient toujours pas trouvé un terrain d’entente. Un prêt avec option d’achat aurait été proposé par les Bianconeri, mais du côté parisien on souhaiterait récupérer une grosse indemnité d’un éventuel départ de Kolo Muani. Il ne faut en effet pas oublier qu’il a été acheté pour pas moins de 95M€ en 2023, ce qui en fait le troisième plus gros transfert de l'histoire du club derrière Kylian Mbappé et Neymar.