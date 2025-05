Transfert de Greenwood : L’OM annonce une grosse surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour sa première saison à l’OM, Mason Greenwood a donné satisfaction. Cependant, son avenir continue à faire parler. Présent en conférence de presse, Pablo Longoria a évoqué le cas de l’ailier anglais, révélant qu’avec la qualification pour la ligue des champions, l’OM devait racheter 10 % supplémentaire de la valeur du joueur.

L'été dernier, l'OM a réussi à recruter Mason Greenwood pour 30M€. Mais afin de réussir à boucler une telle opération, le club phocéen n'avait acheté que 50% de l'ailier anglais. Cependant, Pablo Longoria fait une révélation surprise et annonce que les Marseillais pour acquérir 10% supplémentaires.

Longoria fait le point sur Greenwood « C’est un joueur majeur de l’effectif. Naturellement, nous aimerions lui donner de la continuité. Comme pour chaque joueur, nous devons avoir une discussion individuelle avec lui. Mais il est heureux ici — c’est ce qui est ressorti de nos dernières conversations. Nous sommes évidemment très satisfaits de ses performances cette saison. Il a inscrit 21 buts en championnat, plus un en Coupe de France contre Saint-Étienne. C’est une contribution importante dans la construction de notre effectif. Il a été l’un des éléments les plus décisifs et nous sommes très fiers de ce qu’il a accompli pour sa première saison à Marseille », confie le président de l’OM en conférence de presse avant de poursuivre.