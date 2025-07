Transfert de Donnarumma - PSG : Malaise annoncé à l'étranger !

Héros de l’épopée parisienne en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma ne sait pas vraiment de quoi son avenir sera fait. Le contrat qui le lie au Paris Saint-Germain se termine dans moins d’un an et alors qu’une prolongation semblait actée à l’automne dernier, elle se fait toujours attendre.

Ça n’avance plus pour Donnarumma

Car le contrat de l’international approche de son terme et pour le moment, tout laisse penser à un nouveau drame à la Kylian Mbappé. Les dernières indiscrétions confirment les inquiétudes autour de Donnarumma, puisque La Gazzetta dello Sport nous apprend que les négociations avec le PSG bloqueraient et n’avanceraient plus depuis plusieurs semaines déjà. Et si la situation ne change pas rapidement, les rumeurs autour d’un intérêt des cadors européens comme Manchester City, le Bayern Munich ou le Real Madrid, pourraient s’intensifier.