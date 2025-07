Transfert de Donnarumma : L’ultimatum lancé par le PSG !

Axel Cornic

Véritable héros de l’épopée parisienne en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma se retrouve à moins d’un an de la fin du contrat qui le lie au Paris Saint-Germain. Une situation qui fait couler beaucoup d’encre depuis quelques temps, avec l’international italien qui fait évidemment saliver les plus grands clubs d’Europe, comme Manchester City et le Bayern Munich.

Sans lui, pas sûr que la saison du PSG ait été la même. Grand acteurs des succès parisiens, Gianluigi Donnarumma a atteint un tout nouveau statut, que ce soit au sein du club ou à l’international. Il est désormais considéré comme l’un des meilleurs gardien de la planète et à Paris on doit sans aucun doute être très heureux de l’avoir. Mais ça pourrait bien ne pas durer longtemps…

Toujours rien pour Donnarumma Il ne faut en effet pas oublier que le contrat de Donnarumma se termine en juin 2026, soit dans moins d’un an. Une prolongation semblait n’être qu’un détail il y a encore quelques mois, mais le temps passe et aucun accord ne semble être en vue. Les négociations se poursuivraient en coulisses, mais pour le moment la proposition du PSG ne semble pas convaincre l’international italien ainsi que ses agents, ce qui n’annonce rien de bon pour la suite. Et cela a évidemment attiré l'attention d'autres clubs, notamment Manchester City et le Bayern Munich.