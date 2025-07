Mercato - PSG : La réponse cash lâchée par le clan Donnarumma !

A un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma s’est transformé en cas épineux à gérer pour le PSG. Cela fait maintenant plusieurs semaines que le sujet de la prolongation de l’Italien est sur la table, sans pour autant qu’un accord ne soit trouvé entre les parties. Et dans le clan Donnarumma, les derniers propos sont peu rassurants.

« Il n'y a rien à ajouter à ce stade »

Entre le PSG et Gianluigi Donnarumma, les négociations s’avèrent donc plus compliquées que jamais. Un terrain d’entente sera-t-il trouvé ? L’Equipe a interrogé l’entourage de l’Italien sur ce dossier chaud du moment. Et c’est alors que dans le clan Donnarumma, on a balancé concernant cette prolongation au PSG : « Il n'y a rien à ajouter à ce stade ».