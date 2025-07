Arabie Saoudite : Les derniers détails avant l’arrivée à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a résilié son contrat avec Al-Qadsiah le 17 juillet dernier, le retour de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM se fait toujours attendre. L’international gabonais était attendu mardi à Marseille, mais son arrivée a connu un léger contretemps. Il est tout de même espéré rapidement, après avoir réglé les derniers détails de son départ d’Arabie Saoudite.

Initialement attendu mardi dernier à Marseille, les supporters de l’OM vont devoir encore patienter avant de pouvoir fêter le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Un contretemps lié à un « léger problème administratif », mais qui ne remet pas en question le transfert de l’international gabonais (77 sélections, 31 buts), comme l’a assuré le club dans un communiqué.

Arrivée décalée pour Aubameyang « L’Olympique de Marseille informe ses supporters et les médias que l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang initialement prévue aujourd’hui, mardi 22 juillet à 19h15, à l’aviation générale de l’aéroport de Marignane est reportée à une date ultérieure. Le club travaille en étroite collaboration avec toutes les parties concernées afin de finaliser cette arrivée dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais. Nous remercions nos supporters pour leur compréhension et leur patience », a indiqué l’OM mardi.