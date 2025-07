Mercato - OM : Les insultes qui le laissent sous le choc !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Tous les deux formés au FC Nantes, Quentin Merlin et Valentin Rongier ont quitté l’OM pour s’engager avec Rennes, dans le cadre d’une opération estimée à 22,5M€ bonus compris. Deux arrivées qui n’ont pas vraiment été très bien accueillies par une partie des supporters rennais, mais aussi nantais. Des réactions qui ont choqué Pierre Ménès.

« Des mots qui dépassent l’entendement, le bon sens et qui sont pour moi extrêmement choquants »

« Je voulais parler des signatures de Rongier et Merlin à Rennes qui ont valu des réactions que je peux qualifier de délirantes de Rennais et de Nantais. C’est vrai que Rongier quand il était jeune joueur à Nantes s’était laissé aller à quelques déclarations qu’on peut qualifier de maladroites. Mais il y a 6 ans. Il était un joueur majeur du FC Nantes, avec cette rivalité que j’ai du mal à comprendre entre deux clubs qui ne sont pas dans le même département. Suite à ces déclarations, Rongier n’est pas accepté par une frange de supporters rennais et les supporters nantais hurlent au traître avec des mots qui dépassent l’entendement, le bon sens et qui sont pour moi extrêmement choquants », a déclaré Pierre Ménès.