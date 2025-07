Transfert de Donnarumma : La surprise très loin du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quatre ans après avoir déposé ses valises à Paris, Gianluigi Donnarumma restera à jamais le gardien qui a gardé les buts du PSG pour son premier sacre en Ligue des champions. Toutefois, se trouvant à un an de l'expiration de son contrat, l'Italien n'a toujours pas prolongé. Une situation qui commence à faire rêver certains clubs en Europe... et notamment en Turquie.

Au contraire d'Achraf Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes, Gianluigi Donnarumma n'a pour sa part pas apposé sa signature sur un nouveau contrat. La faute à un écart important entre les demandes financières du clan Donnarumma qui est géré par Enzo Raiola et les dirigeants du Paris Saint-Germain.

«Jouer pour le PSG, c'est incroyable» A un an de l'expiration de son contrat au PSG, Gianluigi Donnarumma ne cesse d'affirmer son engagement envers le club sacré champion d'Europe le 31 mai dernier à Munich. Ce fut le cas pendant la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis. « Je donne toujours le maximum pour ce club. Il m'a tout donné. Jouer pour le PSG, c'est incroyable donc je suis toujours à 100 % pour le club et les supporters. On avance, on avance (sourire). Mon agent (Enzo Raiola) parle avec le club. Moi je suis concentré sur le match, sur le trophée. Mais il n'y a pas de problème ».