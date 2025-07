PSG : Deux transferts fuitent à l’étranger !

Le mercato estival est assez calme pour le Paris Saint-Germain, qui n’a pour le moment accueilli qu’un seul joueur avec la signature de Renato Marin, arrivé à la fin de son contrat avec l’AS Roma. Mais ça pourrait bientôt s’agiter, puisque deux objectifs précis se dessineraient cette deuxième partie de l’été.

On pouvait s’attendre à ce que le PSG décidé de frapper fort sur le mercato. Après la première victoire de son histoire en Ligue des Champions , le club parisien semble en effet vouloir asseoir son hégémonie en Europe comme en France. Toutefois, aucune recrue notable n’est pour le moment arrivée à Paris...

Le principal chantier de l’été

Il y a bien eu Gabriel Moscardo qui a été prêté à Braga ainsi que Renato Marin arrivé de l’AS Roma, mais on en attend beaucoup plus de la part des Champions d’Europe. Ainsi, le PSG travaillerait en coulisses pour renforcer sa défense avec Illya Zabarnyi, qui évolue actuellement à Bournemouth. La première offre parisienne d’une valeur de 60M€ aurait été refusée, mais les négociations devraient se poursuivre dans les prochaines semaines.