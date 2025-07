Surprise, Mandanda recrute un joueur à l'OM !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, l'OM et le Stade Rennais ont officialisé le transfert de Valentin Rongier. Alors qu'il vient de parapher un bail de trois saisons avec l'écurie rouge et noir, le milieu de terrain de 30 ans a avoué que plusieurs joueurs ayant défendu les couleurs des deux clubs l'avaient poussé à le faire : Steve Mandanda, Amine Gouiri et Lilian Brassier.

Après six saisons de bons et loyaux services à l'OM, Valentin Rongier est désormais un nouveau pensionnaire du Stade Rennais. En effet, les deux clubs ont officialisé le transfert du milieu de terrain de 30 ans ce lundi soir.

OM-Rennes : Gouiri et Brassier ont conseillé Rongier Dans une vidéo publiée sur la chaine YouTube de l'OM, Valentin Rongier s'est livré sur les coulisses de son transfert au Stade Rennais. Et l'ancien numéro 21 marseillais a avoué que Steve Mandanda l'avait convaincu de migrer vers la Bretagne.