Mercato : Le transfert de rêve refusé à l’OM !

L’été dernier, Geronimo Rulli a fait partie des nombreuses recrues de l’OM sur le mercato. Ancien de Montpellier, le gardien argentin a retrouvé la Ligue 1, débarquant en provenance de l’Ajax Amsterdam. D’ailleurs, chez certains fans néerlandais, on verrait d’un bon oeil un retour de Rulli, mais voilà que cela n’est visiblement pas dans les plans de l'actuel Marseillais.

« Je serai là l’année prochaine »

Pas de départ donc au programme pour Geronimo Rulli. D’ailleurs, il y a quelques semaines, le portier de l’OM avait déjà confirmé son envie de rester sur le long terme du côté de la Canebière. « Si je serai ici l’année prochaine ? Ah oui, oui, bien sûr, je serai là l’année prochaine. Je veux profiter de la Ligue des Champions, ici, au Vélodrome, on a les meilleurs supporters de France. Ce qu’il faudra changer ? On aura besoin d’une équipe plus compétitive, on a concédé beaucoup de buts et on pouvait faire mieux cette saison. C’est pour ça que je me suis énervé beaucoup de fois contre des coéquipiers (rires), on va se préparer pendant la pré-saison pour être encore meilleurs », avait fait savoir Rulli.