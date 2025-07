Transfert de Donnarumma : Constat alarmant, il traumatise le PSG !

Axel Cornic

L’avenir de Gianluigi Donnarumma est l’un des gros dossier du moment du côté du Paris Saint-Germain. Alors qu’une prolongation est annoncée depuis des mois déjà, il n’y aurait toujours pas d’accord et la situation deviendrait de plus en plus compliquée, puisque le contrat du gardien de but italien se termine dans moins d’un an.

Le feuilleton Kyllian Mbappé est encore dans toutes les têtes. Il y a un an, l’avenir de l’attaquant français avait lancé énormément de débats, avec le PSG qui pensait jusqu’à la fin pouvoir le convaincre de prolonger. Rien n’est allé comme prévu, puisqu’il a attendu la fin de son contrat pour quitter Paris et poser ses valises du côté du Real Madrid. Un gros échec, qui ne semble pas avoir appris grand-chose aux dirigeants parisiens…

Que faire pour Donnarumma ? Car un nouveau cas épineux se dessine de jour en jour, avec le possible départ de Gianluigi Donnarumma. Son contrat se termine dans moins d’un an et s’il clame haut et fort donner la priorité au PSG, les négociations ne semblent toujours pas avancer. Cela coincerait notamment sur le salaire ! Les Parisiens aimeraient en effet le baisser, tandis que les agents du joueurs sont persuadés qu’il mérite beaucoup plus, surtout après ce qu’il s’est passé la saison dernière en Ligue des Champions.