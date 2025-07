Transfert : Ce joueur de l'OM est «intransférable

Depuis plusieurs semaines, l’OM est en proie à de nombreuses rumeurs sur le mercato estival. Capitaine du club phocéen depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc, Leonardo Balerdi a été annoncé avec insistance dans le viseur de la Juventus. Mais en interne, les dirigeants marseillais ont une position très claire dans ce dossier.

Balerdi évasif sur son avenir

« J’essaye de me donner à 100%, d’aider l’équipe, de la pousser vers le haut. Je suis content de ma saison. Mais j’essaye toujours de m’améliorer, même en dehors du terrain. J’écoute le coach, tous les gens qui me donnent des conseils et après je fais des choix. Et j’aime progresser dans tous les domaines. Ça, je ne peux pas le dire. Mais je le dis tous les ans, je suis très content à Marseille. Je me sens bien. J’ai toujours dit que j’aimerais ramener quelque chose ici à Marseille. J’ai toujours cet objectif. Maintenant, je dois être concentré sur le dernier match. Après, sur le mercato, on va voir, mais je n’ai pas regardé les propositions, je suis à 100 % ici à l’OM. Pour moi, c’est le plus important. Après, je ne sais pas. J’aimerais que l’équipe soit en Ligue des Champions et après je me poserai la question de mon futur », confiait-il.