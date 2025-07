Transfert au Real Madrid : Retrouvailles avec Kylian Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Né à Paris et formé au Paris FC, Ibrahima Konaté n'a pas eu la possibilité de faire ses classes au PSG comme Presnel Kimpembe. Néanmoins, son amour pour le club de la capitale est bien réel. Et alors que son nom a été lié au Paris Saint-Germain dans le cadre d'un transfert, c'est au Real Madrid où il pourrait rebondir avec un certain Kylian Mbappé.

Cet hiver, de vives rumeurs au sujet d'Ibrahima Konaté étaient à signaler dans la presse dans le cadre d'un éventuel transfert au PSG. Le10sport.com vous dévoilait des discussions dès la fin de l'année 2023 pour une prolongation de son contrat expirant dans un an à Liverpool. Néanmoins, les échanges ne vont pas bon train et un départ de l'international français, natif et ayant grandi à Paris, du côté du PSG est une véritable option.

L'histoire d'amour entre Konaté et le PSG Le principal intéressé faisait d'ailleurs savoir à Téléfoot avant la double confrontation en 1/8èmes de finale de Ligue des champions face au PSG qu'il avait un lien spécial envers le club parisien. « Ca serait beau à titre personnel parce que je viens de là-bas, mes parents et ma famille y résident, tous mes amis y sont. J’ai grandi avec des gens à Leipzig et quand il y avait Leipzig-PSG, ils étaient pour le PSG au lieu de me supporter moi alors que j’ai grandi avec eux (rires)». Pour ce qui retourne des spéculations sur le PSG ou le Real Madrid, Konaté était droit dans ses bottes devant Saber Desfarges. « Entendre de grands clubs comme ça s’intéresser, c’est très flatteur mais moi maintenant je me focalise sur cette saison, je veux tout rafler, prendre le maximum de titres possibles et ensuite tout ce qui se passe par rapport à ma situation contractuelle, ce sont mes agents, mes conseillers qui s’occupent de ça ».