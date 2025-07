Transfert à 40M€ : Le coup de pression du PSG !

Indésirable au PSG, Randal Kolo Muani est poussé vers la sortie par sa direction. Conscients de la situation de l'international français, la Juventus, Manchester United et Newcastle seraient en embuscade pour boucler son transfert. Alors que le PSG exigerait 40M€ pour céder Randal Kolo Muani, la Vieille Dame refuserait toujours de débourser une telle somme.

Kolo Muani : La Juventus refuse de satisfaire le PSG

Souhaitant rapatrier Randal Kolo Muani à Turin, la Juventus serait à la lutte avec Manchester United et Newcastle. Et malheureusement pour les Bianconeri, ils n'arriveraient pas du tout à s'entendre avec les dirigeants du PSG. D'après TMW, le PSG resterait inflexible concernant le prix de Randal Kolo Muani, continuant d'exiger une somme proche de 40M€. De son côté, la Vieille Dame campe également sur sa position, proposant un prêt avec une option d'achat inférieure à ce montant. Par conséquent, l'entrée en course de Manchester United (et de Newcastle) est à prendre au sérieux.