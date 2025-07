Transfert au Real Madrid : Mbappé fait ses adieux !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C'est désormais officiel, Lucas Vazquez n'est plus un joueur du Real Madrid et a acté son départ cette semaine. Kylian Mbappé, qui semblait très proche de l'arrière droit espagnol, n'a pas manqué de lui rendre hommage avec un beau message d'adieux via ses réseaux sociaux. Et Vazquez lui a d'ailleurs répondu.

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Lucas Vazquez (34 ans) n'est plus un joueur du Real Madrid ! L'ailier droit (ou arrière droit) espagnol a quitté son club formateur en fin de contrat et s'apprête donc à relever un nouveau challenge qui n'a pas encore été révélé. Kylian Mbappé, qui s'est beaucoup rapproché de Vazquez depuis son arrivée au Real Madrid il y a un an, a tenu à lui rendre hommage et a lui faire ses adieux sur Instagram.

Mbappé dit aurevoir à Vazquez « Mon ami, ce fut un plaisir de partager les costumes avec toi cette saison. Il a toujours été génial avec moi du premier au dernier jour. Une légende sur et en dehors du terrain du meilleur club du monde, je te souhaite le meilleur pour l’avenir. Merci beaucoup pour tout », écrit Kylian Mbappé, qui semble très ému par ce départ au Real Madrid.