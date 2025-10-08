Transfert au PSG : Une star confirme les offres !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé en instance de départ du côté du Real Madrid lors du dernier mercato estival, Rodrygo figurait notamment sur les tablettes du PSG qui aurait été un prétendant sérieux pour l'attaquant brésilien de 24 ans. Et Rodrygo confirme d'ailleurs lui-même avoir reçu des offres importantes pour un transfert...

Et si le PSG était passé proche de frapper un grand coup l'été dernier sur le marché des transferts avec Rodrygo (24 ans) ? Le partenaire de Kylian Mbappé au Real Madrid semblait bien parti pour changer de club, et les dirigeants parisiens faisaient notamment partie des prétendants sur le coup pour Rodrygo. Dans un entretien accordé à AS mardi, l'attaquant brésilien du Real Madrid raconte son mercato agité et confirme des offres.

« Il y a toujours des offres » « Bien sûr, il y a toujours des offres, je ne vais pas mentir. Mais j’ai toujours clairement fait savoir au club que je voulais continuer à réussir ici, encore plus que je ne l’ai déjà fait. Tant que Madrid me veut, je serai toujours là. Si un jour le Real Madrid me dit : "Rodry, trouve une équipe", je dirai : "OK". Mais ça n’est pas arrivé. Le club m’a toujours dit qu’il comptait sur moi », indique Rodrygo.