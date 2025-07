Transfert au PSG, le mystère impossible à résoudre !

En 1998, tout juste auréolé d'un titre de champion du monde, Robert Pirès quitte le Metz pour rejoindre l'OM. A l'époque, le milieu offensif aurait également pu s'engager avec le PSG. Cela aurait-il pu changer complètement la carrière de Pirès ? Le principal intéressé reconnait que cela restera un mystère.

Robert Pirès au PSG, ça aurait pu être possible. En effet, en 1998, le néo-champion du monde avait le choix sur le mercato estival, lui qui avait déjà expliqué : « En 1998, j’ai le choix entre Monaco, le PSG et l’OM. Monaco, Arsène Wenger me voulait. Je refuse parce qu’il n’y a pas de public. Et donc je vais à Marseille pour l’ambiance. Moi, je joue pour ça et c’est pour ça que je signe à l’Olympique de Marseille ».