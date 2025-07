Transfert au PSG : Le coup de pression en coulisses !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Malick Fofana est tout juste âgé de 20 ans. Et pourtant, l'ailier de l'OL a une cote monstre sur le marché des transferts. En plus de l'OM et du PSG, l'international belge ferait tourner les têtes de plusieurs grands noms du football européen. Le projet de Liverpool et du Bayern Munich a d'ailleurs fuité dans la presse.

Un temps annoncé du côté de l'OM il y a quelques jours seulement, Malick Fofana semblerait à présent figurer dans les petits papiers du Paris Saint-Germain. Si l'on se fie aux informations communiquées par CaughtOffside, le joueur qui serait valorisé à 40M€ par la direction de l'OL, intéresserait un bon nombre de clubs y compris le PSG.

Le PSG finalement intéressé par Malick Fofana, il n'est pas tout seul CaughtOffside a fait part des présences de Liverpool, d'Arsenal, de Chelsea et de Newcastle à l'instar de l'OM. Néanmoins, le Napoli serait prêt à prendre tout le monde de court en dégainant une offre de 30M€ prochainement. Mais deux cadors européens auraient un projet pour Malick Fofana révélé par RMC Sport ce lundi.