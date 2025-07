Benatia - 30M€ : L’incroyable transfert bouclé à l’OM

Pour lancer son mercato, l’Olympique de Marseille a décidé de vendre l’un des meilleurs joueurs de la saison dernière, avec Luis Henrique. Repositionné à un poste de milieu droit, l’attaquant brésilien a brillé sous les ordres de Roberto De Zerbi, ce qui a convaincu l’Inter de dépenser jusqu’à 30M€ bonus compris pour lui.

Depuis son arrivée au club, Pablo Longoria n’a jamais hésité à tout changer à l' OM . Mais cette fois-ci, l’idée semble être de garder les meilleurs éléments de l’équipe et d’y ajouter quelques renforts, afin d’offrir un collectif solide à Roberto De Zerbi . Mais pour cela, il a fallu faire quelques sacrifices...

Luis Henrique à l’Inter

Ainsi, dès les premiers jours du mercato, une vente assez importante s’est dessinée à l’OM, avec le transfert de Luis Henrique. Et ce dernier a rapidement trouvé sa place à l’Inter, avec trois rencontres disputées lors du dernier Mondial des clubs. A Marseille on devra trouver une solution pour le remplacer, mais en attendant on peut facilement dire que le club phocéen a réalisé une très jolie plus-value avec le Brésilien, acheté 8M€ en 2020.