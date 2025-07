Transfert à 90M€ : La folle prédiction du boss du PSG !

Cet été, Hugo Ekitike devrait rejoindre Liverpool contre un chèque de plus de 90M€. Une somme folle qui met en relief l’échec de l’ancien Rémois au PSG. Luis Campos l’avait fait venir en 2022, mais cela n’avait pas marché, mais le Portugais avait alors fait une prédiction au sujet du Français, qui est en train de se réaliser.

Cette saison, les attaquants français du PSG ont brillé, que cela soit Ousmane Dembélé bien sûr, mais également Désiré Doué ou bien Bradley Barcola. Il y a quelques temps, un jeune tricolore avait lui eu plus de mal, il s’agit de Hugo Ekitike. L’ancien Rémois avait débarqué à l’époque de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé et il avait donc eu beaucoup de mal à faire son trou avant de finalement filer vers Francfort.