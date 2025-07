Transfert à l'OM : Le gâchis qui touche De Zerbi

Valentin Rongier (30 ans) a fait capoter sa signature à l'OM. Roberto De Zerbi révèle ce lundi qu'avec Medhi Benatia et Pablo Longoria, les trois hommes forts de l'Olympique de Marseille décidaient de lui offrir un nouveau bail cet hiver. Mécontent de la proposition salariale, Rongier va donc quitter le club pour le Stade Rennais. De Zerbi annonce un gâchis.

Rongier refuse : «C'est dommage parce que Rongier était un joueur idéal pour Marseille»

« Un milieu arrivait (Ismaël Bennacer), mais il fallait faire comprendre à Rongier qu'il restait au centre du projet, au centre de l'équipe. La proposition a été faite, et elle était bonne, m'a dit Medhi. Mais elle a été rejetée. Et à un an de la fin du contrat, ce n'est plus une question technique, et moi, cela ne me concerne plus. Ce n'est pas mon rôle de parler de chiffres, et je ne les connais pas. C'est dommage parce que Rongier était un joueur important et idéal pour Marseille ». a conclu Roberto De Zerbi dans le cadre du match amical entre l'OM et le ROC Charleroi ce lundi. Résultat, le milieu de terrain de 30 ans formé à Nantes a mis fin à une collaboration de six saisons avec l'OM pour rejoindre le club rival des Nantais : le Stade Rennais.