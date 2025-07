Signature à l'OM : La fuite dans la presse italienne !

Alors que tout le monde parle du retour du possible Pierre-Emerick Aubameyang, l’Olympique de Marseille semble être sur le point de boucler un nouveau renfort important pour Roberto De Zerbi. Il s’agit de Timothy Weah, ancien du Paris Saint-Germain et du LOSC, qui devrait débarquer en provenance de la Juventus.

Depuis le début du mercato, l’axe Marseille-Turin semble être très chaud, avec plusieurs dossiers qui ont été évoqué d’un côté comme de l’autre. Et l’un d’entre eux serait sur le point de se concrétiser ! Ancien de Ligue 1 où il a déjà joué avec le PSG et le LOSC , Timothy Weah serait en effet tout proche de quitter la Juventus pour s’engager avec l’ OM , après avoir notamment éconduit les avances de Nottingham Forrest en Premier League .

« Marseille s'intéresse à Weah depuis plusieurs semaines »

De plus en plus de médias en France comme en Italie confirment la tendance, avec l’international américain qui pourrait donc être le nouveau renfort pour Roberto De Zerbi et l’OM. « Marseille s'intéresse à Weah depuis plusieurs semaines. Son profil polyvalent, sa connaissance de la Ligue 1 et son expérience en Ligue des Champions ont attiré l'attention de la direction » a expliqué tout récemment Fabrice Lamperti, journaliste de La Provence, lors d’un entretien accordé à TuttoJuve.com.