Transfert au PSG, «j’ai dit 3 fois non» !

Avec 232 matchs au compteur au PSG, Laure Boulleau aura fait toute sa carrière au sein du club de la capitale. Une fidélité exceptionnelle qui aurait pu être brisée à plusieurs reprises. En effet, l’ancienne internationale française a été approchée à plusieurs reprises par l’OL de Jean-Michel Aulas. Pas de quoi toutefois faire partir Boulleau du PSG.

« J’ai le même amour pour mon club que lui pour le sien »

Laure Boulleau à l’OL, ça aurait pu se faire à plusieurs reprises. En effet, pour Hors Terrain, celle qui est finalement resté toute sa carrière au PSG a fait savoir : « Je suis restée loyale jusqu’au bout et que je ne suis pas partie à Lyon à qui j’ai dit 3 fois non. C’est pour ça qu’Aulas me respecte beaucoup et vice-versa. J’ai le même amour pour mon club que lui pour le sien. Et on parle souvent de ça ».