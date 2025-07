1,1M€ : Le transfert impossible pour le PSG !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG va se montrer actif lors du mercato, d’autant plus avec la claque reçue en finale de Coupe du monde des clubs face à Chelsea (défaite 3-0). Certains joueurs vont arriver, mais d’autres vont partir également. Lucas Hernandez, souvent cité sur le départ, ne devrait toutefois pas bouger selon Kévin Diaz, en raison de son salaire assez imposant.

« Un petit message pour faire suite aux différents articles de presse et rumeurs qui affirment que j’aurais demandé à partir du PSG si mon statut n’évoluait pas. Je tiens à dire que je n’ai absolument pas demandé à partir, et que j’évoluerai au PSG la saison prochaine, en continuant à travailler dur au quotidien pour défendre du mieux possible les couleurs du Paris Saint-Germain à chaque fois que le coach m’en donnera l’occasion ! Merci pour votre soutien… Ici c’est Paris. » Par le biais de cette déclaration postée sur Instagram, Lucas Hernandez a voulu faire taire les rumeurs et confirmer qu’il serait bien au PSG la saison dernière.

« Quand tu as les salaires du PSG, tu ne vas nulle part » Dernièrement, certaines sources faisaient état d’un possible départ de Lucas Hernandez cet été, notamment en raison de son état de forme et de son faible temps de jeu. L’international français s’imagine donc bien rester au PSG, et il sera compliqué de le faire partir selon Kévin Diaz, notamment à cause de son salaire. « Je ne sais pas pourquoi il fait cette déclaration exactement. Mais je pense que ça ne sent pas très bon quand tu es obligé de te justifier de vouloir rester l’année prochaine. Je pense surtout qu’il faut qu’il se concentre sur un club où il aura plus de temps de jeu. Malheureusement, quand tu as les salaires du PSG, tu ne vas nulle part », a déclaré l’ancien ailier gauche dans l’After Foot.