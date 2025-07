«Insuffisant» pour le PSG, une star expulsée en direct !  

Sur Instagram, Lucas Hernandez a souhaité répondre aux rumeurs sur ses envies de quitter le PSG. Démentant cela, le champion du monde 2018 a annoncé qu'il serait toujours à Paris la saison prochaine. Mais voilà que cela serait loin d’être une bonne nouvelle pour Florent Gautreau, qui a livré un constat cinglant sur la place de Lucas Hernandez au PSG.

Visiblement, Lucas Hernandez n’est pas décidé à quitter le PSG cet été. Sur Instagram, l’international français a été très clair à ce propos, apportant ainsi une réponse fracassante aux rumeurs qui assuraient le contraire. « Un petit message pour faire suite aux différents articles de presse et rumeurs qui affirment que j'aurais demandé au PSG à partir si mon statut n'évoluait pas. Je tiens à dire que je n'ai absolument pas demandé à partir, et que j'évoluerai au PSG la saison prochaine, en continuant à travailler dur au quotidien pour défendre du mieux possible les couleurs du Paris Saint-Germain à chaque fois que le coach m'en donnera l'occasion ! Merci pour votre soutien... Ici c'est Paris », a posté Lucas Hernandez .

Un départ de Lucas Hernandez ? « Ça aurait été une bonne idée pourtant »

Réagissant à cette annonce de Lucas Hernandez, Florent Gautreau est loin d’être emballé. Bien au contraire. En effet, préférant visiblement voir le défenseur français loin du PSG, il a balancé au micro de L’After Foot sur RMC : « Lucas Hernandez a démenti son envie de partir ? Ça aurait été une bonne idée pourtant. Si je peux me permettre. (…) Moi franchement, j’en ai beaucoup parlé, on avait eu un débat sur les doublures du PSG, lui est une doublure côté gauche et dans l’axe, il fait typiquement partie des joueurs insuffisants pour le PSG. Et même peut-être insuffisant globalement parce qu’il a beaucoup de mal depuis sa blessure ».