Transfert au PSG : Guardiola veut tout faire rater !

Très attentif au marché des jeunes talents, le PSG s’est récemment penché sur un nouveau phénomène. Âgé de 19 ans, Said El Mala impressionne en Bundesliga. L’ailier de Cologne a déjà tapé dans l’œil des dirigeants parisiens, mais également de Pep Guardiola, qui serait tombé sous le charme de son profil.

Ce n’est pas un secret, le PSG cherche désormais à renforcer son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Il y a quelques semaines, la presse allemande a fait état d’un intérêt de la part du club parisien à l’égard de Said El Mala.

Le PSG craque sur une pépite allemande Né en 2006, l’ailier évolue à Cologne, et réalise un bon début de saison en Bundesliga. Âgé de 19 ans seulement, El Mala est promis à un bel avenir, lui qui a été récemment sélectionné avec l’Allemagne par Julian Nagelsmann. Si le PSG semble donc déjà conquis et pourrait tenter de le recruter dans les prochains mois, le crack allemand est également sur les tablettes de plusieurs clubs européens.