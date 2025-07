Transfert au PSG : Guardiola prépare un sale coup !

Axel Cornic

Devenu un cadre de l’équipe, Gianluigi Donnarumma se retrouve à moins d’un an de la fin de son contrat, ce qui ne manque pas de faire parler. Et un joueur de son niveau attire évidemment l’attention des plus grands clubs, puisque le Manchester City de Pep Guardiola aimerait bien l’arracher au Paris Saint-Germain.

Sans lui, il n’y aurait peut-être pas eu de Ligue des Champions. Impérial tout au long de la saison, Gianluigi Donnarumma n’a jamais semblé aussi fort et surtout, enfin à sa place au PSG. Mais voilà que l’équilibre pourrait se briser, puisque les rumeurs autour de l’avenir de l’international italien se font de plus en plus nombreuses.

Donnarumma semble s’éloigner du PSG La presse de son pays nous apporte en effet des mauvaises nouvelles, puisque La Gazzetta dello Sport assure que Gianluigi Donnarumma n’aurait aucune nouvelle du PSG au sujet d’une éventuelle prolongation. Même son de cloche du côté de ses agents, qui expliquent n’avoir aucun rendez-vous programmé avec Paris pour cet été.