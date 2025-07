Transferts - OM : Rencontre sous haute tension, la police doit intervenir !

Le Stade Rennais et l'OM sont tombés d'accord pour boucler les transferts de Valentin Rongier et de Quentin Merlin. Alors que ces deux joueurs ont été formés au FC Nantes, un dispositif de sécurité va être mis en place pour le derby breton, prévu ce samedi après-midi.

