Transfert avec Benzema : La désillusion pour l'OM ?

Prêté en janvier dernier, Ismaël Bennacer n’a pas eu un gros impact à l’Olympique de Marseille, même si Roberto De Zerbi semblait compter sur lui. Il n’a ainsi pas été gardé, puisque son option d’achat fixée à 12M€ n’a pas été levée et il est donc reparti à l’AC Milan, où il n’aurait toutefois pas sa place.

Bennacer vers Al Ittihad ?

D’autres options pourraient donc se présenter pour Ismaël Bennacer et cela pourrait bien être le cas en Arabie Saoudite. D’après les informations de Fabrizio Romano, le joueur de propriété de l’AC Milan pourrait rebondir du côté d’Al Ittihad, le club d’un certain Karim Benzema. Les Saoudiens souhaiteraient recruter un milieu de terrain et ils pourraient bien doubler l’OM.