Transfert à 90M€ : Le refus inattendu du PSG ! ​

Amadou Diawara

Selon la presse italienne, le PSG et la Juventus n'arriveraient pas à se mettre d'accord pour le transfert de Randal Kolo Muani ; et ce, parce que le premier voudrait boucler un prêt avec obligation d'achat, tandis que le second souhaiterait que la clause soit optionnelle. Ce mercredi, la presse française a annoncé que le désaccord entre les deux clubs était lié à un tout autre détail.

Prêté à la Juventus ces derniers mois, Randal Kolo Muani a fait son retour au PSG après la Coupe du Monde des clubs. Toutefois, l'attaquant de 26 ans pourrait retrouver la Vieille Dame avant la fin de ce mercato estival.

Kolo Muani : La Juve a fait un pas vers le PSG Toujours indésirable au PSG, Randal Kolo Muani est poussé vers la sortie par sa direction. Alarmée par la situation de l'international français, la Juve voudrait le rapatrier à Turin cet été. Toutefois, Parisiens et Bianconeri n'arriveraient pas à trouver un terrain d'entente. D'après les récentes rumeurs venues d'Italie, le PSG souhaiterait boucler un prêt avec une obligation d'achat, tandis que la Juventus aimerait que la clause soit optionnelle. Et à en croire Le Parisien, les Bianconeri auraient accepté de céder. Pourtant, le PSG ne serait toujours pas satisfait.