Transfert au PSG, ce retour est acté !

Devenus indésirable au PSG, Marco Asensio et Milan Skriniar sont poussés vers la sortie par leur direction lors de ce mercato estival. Prêté à Fenerbahçe ces derniers mois, le Slovaque devrait faire son retour à Istanbul ; et il devrait être suivi par l'Espagnol. En effet, le club entrainé par José Mourinho négocierait les transferts de Milan Skriniar et de Marco Asensio avec la direction du PSG.

PSG : Asensio va suivre Skriniar à Fenerbahçe

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, respectivement avec Aston Villa et Fenerbahçe, Marco Asensio et Milan Skriniar sont revenus au PSG. Alors que Luis Enrique ne compte toujours pas sur eux, les deux joueurs ont intégré le groupe Espoirs parisien ; et ce, en attendant de trouver un nouveau point de chute lors de ce mercato estival. Et à en croire L'Equipe, Marco Asensio et Milan Skriniar devraient rejoindre la même destination. En effet, José Mourinho voudrait rapatrier le défenseur central de 30 ans à Fenerbahçe, et il verrait aussi d'un bon œil l'idée de recruter le milieu offensif de 29 ans. En ce sens, la direction turque négocierait actuellement avec le PSG pour boucler les transferts de Milan Skriniar et de Marco Asensio avant la fin du marché, programmée le 1er septembre à 20 heures. Reste à savoir si les différentes parties trouveront finalement un accord total.